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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни переобладнали у військовий шпиталь дитсадок у Раденську на Херсонщині, - Генштаб ЗСУ

24 липня, 2023 понедiлок
19:53
Війна з Росією війна проти Росії ЗСУ

Російська армія продовжує використовувати цивільну інфраструктуру на тимчасово окупованих територіях для надання медичних послуг своїм військовим

Про це 24 липня інформує Генеральний штаб ЗСУ.

"В населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають десятки поранених окупантів", - ідеться в повідомленні.

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах скупчення окупантів

Також українська авіація завдала чотири удари по зенітно-ракетних комплексах противника. За добу вона знищила три ворожі ударні безпілотники "шахед-136".

Крім того, українські захисники упродовж доби уразили чотири пункти управління, три засоби ППО, дев'ять артилерійських засобів на вогневих позиціях. Також було уражено чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Противник за добу завдав ракетного удару і 58 авіаударів

Також упродовж доби ворог 26 разів обстріляв територію України.

"На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура", - зазначили в дописі.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ситуація така:

  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гур’їв Козачок та Піщане Харківської області. З мінометів та артилерії обстріляно райони понад 15 населених пунктів, зокрема: північно-східніше Леонівки Чернігівської області; східніше Бояро-Лежачів, Угроїди,  південно-східніше Попівки Сумської області та Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив авіаудари в районах Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного, Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку українські захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Часів Яр Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки, Невельського Донецької області. Водночас здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Ворог здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках  противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ.  Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногріськ Запорізької області; Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Козацьке Херсонської області та місто Херсон. Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Вночі на 24 липня російська армія здійснила чергову атаку по портовій інфраструктурі Одеської області за допомогою дронів-камікадзе, внаслідок чого поранено 7 людей та зруйновано ангар із зерном.

російська армія
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
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