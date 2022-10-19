Росіяни підтягнули багато техніки та мобілізованих на Луганщину, - Гайдай
Російські окупаційні війська підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих, а ще підірвали декілька мостів, щоб унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ
Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Українські артилеристи на Луганщині чітко влучають у склади та командні пункти окупантів", - сказав він.
Проте росіяни танками, "градами" та "смерчами" розстрілюють деокуповані населені пункти.
Також вони підтягнули в регіон багато техніки та підірвали декілька мостів, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ.
За словами Гайдая, з лікарень та закладів освіти Луганщини загарбники вивозять обладнання та оргтехніку.
- Раніше в ефірі Еспресо Гайдай повідомив, що окупанти знищують вщент населені пункти Луганщини, які звільнили українські бійці.
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