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Росіяни підтягнули багато техніки та мобілізованих на Луганщину, - Гайдай 

19 жовтня, 2022 середа
00:52
війна з Росією окупанти танк

Російські окупаційні війська підтягнули в Луганську область багато техніки та мобілізованих, а ще підірвали декілька мостів, щоб унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ

Про це заявив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Українські артилеристи на Луганщині чітко влучають у склади та командні пункти окупантів", - сказав він.

Проте росіяни танками, "градами" та "смерчами" розстрілюють деокуповані населені пункти.

Також вони підтягнули в регіон багато техніки та підірвали декілька мостів, аби унеможливити швидкий контрнаступ ЗСУ.

За словами Гайдая, з лікарень та закладів освіти Луганщини загарбники вивозять обладнання та оргтехніку. 

  • Раніше в ефірі Еспресо Гайдай повідомив, що окупанти знищують вщент населені пункти Луганщини, які звільнили українські бійці.

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Росія
російська армія
Луганщина
мобілізація
окуповані території
окупанти
Сергій Гайдай
Військові новини
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