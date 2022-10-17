Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Територію Луганщини, яку звільнили ЗСУ, окупанти розстрілюють вщент танками та артилерією. Росіяни доукомплектовують війська резервами з мобіків та будують лінію оборони. По всій лінії фронту на Луганщині окупанти розміщують бетонні куби, риють траншеї, тобто готуються до тривалої оборони", - зауважив Гайдай.

За його словами, на Луганщині працюють російські заградзагони

"Мобікі розуміють: як тільки вони почнуть тікати, то їх свої повбивають. Є припущення, що мобілізовані перебувають під дією промедолу. Вони йдуть в ейфорії та не відчувають болю. Багато свідчень є від наших військових, що йде взвод окупантів з 20 людей, їх розстрілюють з кулемета, вони падають, підіймаються вже не 20, а 15 солдатів, але все одно йдуть вперед", - додав Гайдай.

На Луганщині, в районі залізничної станції міста Антрацит, ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки рашистів.

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