Територію Луганщини, яку звільнили ЗСУ, окупанти розстрілюють вщент, - голова ОВА Гайдай
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що окупанти знищують вщент населені пункти Луганщини
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Територію Луганщини, яку звільнили ЗСУ, окупанти розстрілюють вщент танками та артилерією. Росіяни доукомплектовують війська резервами з мобіків та будують лінію оборони. По всій лінії фронту на Луганщині окупанти розміщують бетонні куби, риють траншеї, тобто готуються до тривалої оборони", - зауважив Гайдай.
За його словами, на Луганщині працюють російські заградзагони
"Мобікі розуміють: як тільки вони почнуть тікати, то їх свої повбивають. Є припущення, що мобілізовані перебувають під дією промедолу. Вони йдуть в ейфорії та не відчувають болю. Багато свідчень є від наших військових, що йде взвод окупантів з 20 людей, їх розстрілюють з кулемета, вони падають, підіймаються вже не 20, а 15 солдатів, але все одно йдуть вперед", - додав Гайдай.
- На Луганщині, в районі залізничної станції міста Антрацит, ЗСУ знищили значну частину озброєння та техніки рашистів.
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