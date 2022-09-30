Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"Я хочу ще раз наголосити, що місто Запоріжжя було, є і буде українським. Ми будемо стояти до останнього. Мрії росіян про захоплення Запоріжжя ніколи не здійсняться. Однак вони вже заявляють, що місто Мелітополь стане центром тимчасово окупованої території Запорізької області. Я їх хочу розчарувати. Місто Мелітополь буде звільнене Збройними Силами України", - пояснив Кирильчук.

Депутат Запорізької райради наголосив, що українці на тимчасово окупованих територіях не підтримують Росію й чекають на звільнення.

"Вчора у наших громадян виникла чудова ідея, яка дуже вдало розповсюджується в соціальних мережах. Люди пропонують випускати туалетний папір з зображенням документа про анексію тимчасово окупованих територій України, який підписав Путін. Це і показує відношення людей до Росії, а не те, що вони там намалювали на своїх псевдореферендумах", - додав він.

Ввечері, 28 вересня, жителі окупованого Мелітополя чули гучні вибухи

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