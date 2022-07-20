Росіяни планують зрівняти з землею Бахмут і Слов'янськ, як зробили це із Лисичанськом і Сєверодонецьком, - офіцер ТрО Луганщини Шакун
Офіцер обласної Тероборони Луганщини Сергій Шакун припустив, що російські окупанти планують зрівняти з землею Бахмут і Слов'янськ, як раніше зробили це із Лисичанськом і Сєверодонецьком
Військовий поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"На Донеччині складна ситуація у Бахмуті та Словʼянську. Окупанти обстрілюють міста, намагаються їх зрівняти з землею, як Лисичанськ і Сєверодонецьк", - зазначив Шакун.
Офіцер додав, що Збройні сили України не дають росіянам просуватися, але стримати окупантів достатньо складно.
"Зараз є паритет в артилерії - куди б росіяни не сунулися, їм скрізь насипають. Ми рушимо логістику, знищуємо склади. Це не дає росіянам просуватися. Але окупанти сунуться й на цій території не зупиняться. Війна буде продовжуватися й треба давати опір, виганяти росіян з України", - зауважив Сергій Шакун.
- 20 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на межі Луганщини й Донеччини 19 липня росіяни артилерією, авіацією та "градами" обстріляли будинки, де залишилися люди.
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