Військовий поділився деталями в етері телеканалу "Еспресо".

"На Донеччині складна ситуація у Бахмуті та Словʼянську. Окупанти обстрілюють міста, намагаються їх зрівняти з землею, як Лисичанськ і Сєверодонецьк", - зазначив Шакун.

Офіцер додав, що Збройні сили України не дають росіянам просуватися, але стримати окупантів достатньо складно.

"Зараз є паритет в артилерії - куди б росіяни не сунулися, їм скрізь насипають. Ми рушимо логістику, знищуємо склади. Це не дає росіянам просуватися. Але окупанти сунуться й на цій території не зупиняться. Війна буде продовжуватися й треба давати опір, виганяти росіян з України", - зауважив Сергій Шакун.

20 липня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що на межі Луганщини й Донеччини 19 липня росіяни артилерією, авіацією та "градами" обстріляли будинки, де залишилися люди.

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