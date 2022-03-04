Росіяни поширюють фейк про "позачергове засідання РНБО"
В Раді нацбезпеки України звертають увагу: обережно, чергова фальшивка!
Про це повідомили в РНБО, - інформує Еспресо.TV.
"Як попереджали правоохоронні органи, ворог, зазнавши відчутних поразок на фронті, вдається до чергової хвилі широкомасштабної фальсифікації. У проросійських телеграм-каналах поширюється відвертий фейк - начебто лист секретаря РНБО України Олексія Данілова про "позачергове засідання Апарату РНБО України", - йдеться у повідомленні.
Автори фальшивки не врахували, що Апарат РНБО не збирається на "засідання". Вони намагаються переконати, що на такому "засіданні" начебто "має бути розглянуто питання, пов'язане начебто зі "знищенням ЗСУ", "відмовою НАТО у допомозі", "конфліктом між ЗСУ та "Азовом" та іншою маячнею".
"Офіційно заявляємо, що цей "лист" є недолугим фейком і дешевою провокацією", - йдеться у дописі РНБО.
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