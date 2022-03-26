Росіяни пошкодили 570 українських закладів освіти, 73 з яких зруйнували повністю, - ювенальні прокурори
За час повномасштабної війни проти України окупанти пошкодили 570 закладів освіти та 40 установ для дітей
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Щоденні бомбардування й обстріли пошкодили 570 закладів освіти в Україні, 73 з яких зруйнували повністю. Найгірша ситуація в Донецькій, Харківській, Миколаївській, Сумській, Київській, Херсонській, Чернігівській та Києві. Ткож окупанти пошкодили понад 40 закладів для дітей, зокрема лікувальні, школи мистецтв, спортивні об’єкти, бібліотеки.
Дані не остаточні, оскільки неможливо оглянути місця обстрілів у районах активних бойових дій та на тимчасово окупованих територіях.
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