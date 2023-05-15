Росіяни пошкодили дві магістральні лінії електропередачі на південному заході та сході України
Росіяни під час останньої масованої атаки пошкодили дві магістральні лінії електропередачі на південному заході та сході України. Тривають відновлювальні роботи
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Учора (14 травня, - ред.) унаслідок масованої атаки росіян пошкоджень зазнала одна з магістральних ліній електропередачі у південно-західній частині України. Також через обстріли біля лінії фронту пошкоджена одна з магістральних ліній на сході країни. Розпочато ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що від постійних обстрілів потерпають розподільчі мережі прикордонних і прифронтових областей, зокрема Донеччини, Харківщини та Херсонщини
"Ремонтні роботи проводяться за умови безпекової ситуації та дозволів військових", - зазначили в Укренерго.
- Раніше у Міненерго повідомляли, що в Києві рибалка спричинив вимкнення лінії електропередачі й дістав ураження струмом.
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