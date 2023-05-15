Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Учора (14 травня, - ред.) унаслідок масованої атаки росіян пошкоджень зазнала одна з магістральних ліній електропередачі у південно-західній частині України. Також через обстріли біля лінії фронту пошкоджена одна з магістральних ліній на сході країни. Розпочато ремонтні роботи", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що від постійних обстрілів потерпають розподільчі мережі прикордонних і прифронтових областей, зокрема Донеччини, Харківщини та Херсонщини

"Ремонтні роботи проводяться за умови безпекової ситуації та дозволів військових", - зазначили в Укренерго.