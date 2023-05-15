У Києві рибалка спричинив вимкнення лінії електропередачі й дістав ураження струмом
У Києві чоловік, який рибалив у забороненій зоні, спричинив вимкнення лінії електропередачі й дістав ураження струмом. Його госпіталізували
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Учора, 14 травня, було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві - сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині. Ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом потерпілого – чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні", – розповіли у відомстві.
"Каретою швидкої допомоги він направлений до медичного закладу. Роботу лінії стабілізовано", - додали там.
У Міненерго підкреслили, що енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в Україні.
- Раніше російські окупанти вдарили по теплоелектростанції на Донеччині.
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