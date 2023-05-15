Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Учора, 14 травня, було зафіксовано позаштатну ситуацію в Києві - сталося вимкнення лінії електропередачі на Троєщині. Ремонтні бригади, які виїхали на місце, виявили на лінії ураженого струмом потерпілого – чоловіка 1991 року народження, який ловив рибу в забороненій зоні", – розповіли у відомстві.

"Каретою швидкої допомоги він направлений до медичного закладу. Роботу лінії стабілізовано", - додали там.

У Міненерго підкреслили, що енергетична система працює стабільно. Генерація повністю забезпечує потреби споживачів в Україні.