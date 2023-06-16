Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через останні обстріли в Донецькій та Запорізькій областях. Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 4 тисячі", - розповіли в Міненерго.

"Також через обстріл зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ", – додали там.

Через технологічні порушення в Дніпропетровській області було знеструмлено понад 8 тисяч споживачів, більшість із них уже зі світлом.

Загалом генерація покриває споживання, дефіциту потужності в енергосистемі немає. Імпорт та експорт електроенергії відсутні.