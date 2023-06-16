Росіяни пошкодили енергетичну інфраструктуру в двох областях і лінію електропередачі Херсонської ТЕЦ
Унаслідок останніх ворожих обстрілів пошкоджено енергетичну інфраструктуру в Запорізькій і Донецькій областях, а також лінію електропередачі Херсонської ТЕЦ
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через останні обстріли в Донецькій та Запорізькій областях. Через пошкодження на Донеччині залишилися без світла майже 6 тисяч споживачів, у Запорізькій області - 4 тисячі", - розповіли в Міненерго.
"Також через обстріл зафіксовано пошкодження лінії електропередачі Херсонської ТЕЦ", – додали там.
Через технологічні порушення в Дніпропетровській області було знеструмлено понад 8 тисяч споживачів, більшість із них уже зі світлом.
Загалом генерація покриває споживання, дефіциту потужності в енергосистемі немає. Імпорт та експорт електроенергії відсутні.
- Минулої доби енергосистема України працювала з резервом потужності.
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