Про це 15 червня повідомила пресслужба Міненерго.

"Гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалось. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями. Фахівці Укргідроенерго спільно з експертами Міненерго шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати сталу роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води", - розповіли у відомстві й зазначили, що Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі.

Ситуація з електропостачанням на півдні

На Херсонщині за минулу добу заживили понад 800 споживачів, а на Миколаївщині – понад 600.

Загалом у Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими один населений пункт повністю та сім – частково, в Херсонській області – 4 населених пункти. У місті Херсон без світла - понад 14 тис. споживачів.

Ситуація на прифронтових і прикордонних територіях

"Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Донецькій, Сумській областях. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі - без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів", - повідомили в Міненерго.

Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Херсонській, Запорізькій і Чернігівській областях.