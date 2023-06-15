Енергосистема України працює з резервом потужності, але ГЕС генерують менше, ніж планувалося, – Міненерго
За минулу добу атомна генерація виробила майже половину спожитої електроенергії. Енергосистема України працює з резервом потужності й покриває потреби споживачів
Про це 15 червня повідомила пресслужба Міненерго.
"Гідрогенерація виробляє менше електроенергії, ніж планувалось. Дніпрогес-1 та Дніпрогес-2 працюють з обмеженнями. Фахівці Укргідроенерго спільно з експертами Міненерго шукають технічні рішення, які дозволять забезпечувати сталу роботу цих станцій в умовах зниженого рівня води", - розповіли у відомстві й зазначили, що Інші станції Дніпровського каскаду працюють у плановому режимі.
Ситуація з електропостачанням на півдні
На Херсонщині за минулу добу заживили понад 800 споживачів, а на Миколаївщині – понад 600.
Загалом у Миколаївській області через підтоплення залишаються знеструмленими один населений пункт повністю та сім – частково, в Херсонській області – 4 населених пункти. У місті Херсон без світла - понад 14 тис. споживачів.
Ситуація на прифронтових і прикордонних територіях
"Зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури через обстріли в Донецькій, Сумській областях. На Харківщині через обстріл пошкоджено розподільні мережі - без світла залишилися понад 9 тисяч споживачів", - повідомили в Міненерго.
Через попередні обстріли без світла залишається частина споживачів у Херсонській, Запорізькій і Чернігівській областях.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, а також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.
- 14 червня Європарламент визнав підрив Каховської ГЕС воєнним злочином.
- Станом на 15 червня на Херсонщині підтопленими залишаються 44 населених пункти, а на Миколаївщині рівень води впав на 8 см.
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