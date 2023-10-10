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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни посилюють військову логістику через порт Маріуполя, - депутат міськради Забавін

10 жовтня, 2023 вiвторок
15:43
Війна з Росією Маріупольський порт

Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін повідомив, що Росія намагається збільшити пропускні спроможності порту в місті, щоб посилити військову логістику на тимчасово окуповані території

Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Окупанти використовують порт Маріуполя не на ту потужність, на яку вони розраховують. Вони декларують те, що завозять в порт, як будівельні матеріали та гуманітарну допомогу. Проте ми всі чудово розуміємо, що частину того, що вони завозять в порт Маріуполя складає військове обладнання та озброєння", - розповів Забавін.

Депутат також додав, що окупанти використовують частину будматеріалів, які завозять до Маріуполя, для будівництва оборонних споруд

"Росіяни всіляко намагаються приховати той факт, що вони доставляють в порт Маріуполя зброю. Відповідно вони хочуть збільшити потужності порту для того, щоб завозити ще більше озброєння для війни. Також, якщо говорити про будівельні матеріали, які вони перевозять до порту, то частина цих матеріалів дійсно йде на будівництво нових будинків. Проте іншу частину вони використовують для зведення оборонних споруд на тимчасово окупованих територіях України", - додав він.

  • 2 жовтня повідомлялося, що сервіс Planet.com порівняв супутникові знімки за жовтень 2023 і жовтень 2022 років і повідомив, що Росія будує автомобільну дорогу з Ростова-на-Дону до тимчасово окупованого Маріуполя.
  • 10 жовтня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські окупанти готують "подушку" для будівництва залізничної колії на місці автомобільного шляху між Новоазовськом та Маріуполем
Росія
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
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