Росіяни посилюють військову логістику через порт Маріуполя, - депутат міськради Забавін
Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін повідомив, що Росія намагається збільшити пропускні спроможності порту в місті, щоб посилити військову логістику на тимчасово окуповані території
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Окупанти використовують порт Маріуполя не на ту потужність, на яку вони розраховують. Вони декларують те, що завозять в порт, як будівельні матеріали та гуманітарну допомогу. Проте ми всі чудово розуміємо, що частину того, що вони завозять в порт Маріуполя складає військове обладнання та озброєння", - розповів Забавін.
Депутат також додав, що окупанти використовують частину будматеріалів, які завозять до Маріуполя, для будівництва оборонних споруд
"Росіяни всіляко намагаються приховати той факт, що вони доставляють в порт Маріуполя зброю. Відповідно вони хочуть збільшити потужності порту для того, щоб завозити ще більше озброєння для війни. Також, якщо говорити про будівельні матеріали, які вони перевозять до порту, то частина цих матеріалів дійсно йде на будівництво нових будинків. Проте іншу частину вони використовують для зведення оборонних споруд на тимчасово окупованих територіях України", - додав він.
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