Окупанти розширюють автомобільний шлях між Новоазовськом та Маріуполем - готують "подушку" для залізниці, - Андрющенко

Про це стало відомо з етеру телеканалу "Еспресо".

Радник розповів, що російські окупанти будують ділянку довжиною 50 км, яка має врізатися безпосередньо в наявну гілку Маріуполь-Волноваха, далі Донецьк, Волноваху пов'язує з Розівкою і далі до Мелітополя, і до Криму.

"Тобто оце єдина гілка, яка існує зараз і вони намагаються туди врізатися. Будівництво мосту триває, наскільки воно просунулося ми, на жаль, не можемо подивитися, достатньо серйозно вони ставляться до охорони цього об'єкта. Якщо брати логістику та будівництво залізничної колії, то за нашою інформацією - це не вся колія, яку вони намагаються побудувати", - зауважив Андрющенко.

Він додав, що повертаючись до знімків, які оприлюднило Радіо.Свобода щодо будівництва дороги, яка начебто має з'єднати Ростов-на-Дону та Маріуполь, то на сьогодні можна побачити, що наявна траса між Новоазовськом та Маріуполем - розширюється.

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"Скоріше всього, та нова дорога і буде "подушкою" для прокладання залізничної гілки безпосередньо між Ростовом і Маріуполем. І далі вони хочуть з'єднати таку ж гілку вздовж моря Маріуполь і Бердянськ. Наскільки їм це вдасться і куди вони підуть - не відомо, бо цього року вони не встигнуть розпочати будівництво ще однієї гілки між Маріуполем і Ростовом", - розповів радник міського голови Маріуполя.

Однак, він зауважив, що такі плани й дії окупаційної влади вказують на те, що як автомобільний шлях вони намагаються використовувати наявну дорогу, її розширювати та придавати їй значення більше, ніж є на сьогодні. А от щодо нової дороги, яку вони прокладають полями - це скоріше всього підготовка для залізничної колії.