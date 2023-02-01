Росіяни поцілили ракетою в приватне підприємство у Слов'янську

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Приблизно об 11:30 влучання у приватне підприємство на вулиці Добровольського, яке займалося виробництвом меблів. Постраждали цехи та автомобіль охоронця", - розповів він.

Лях зазначив, що попередньо це була ракета С300. Унаслідок прильоту жертв немає.

17 січня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко повідомила, що Донеччина перебуває під масованими обстрілами по всій лінії фронту.

У грудні 2022 року Лях розповідав, що до прифронтового Слов'янська Донецької області, незважаючи на загрозу обстрілів, масово повертаються люди, в тому числі діти.

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