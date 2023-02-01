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Росіяни поцілили ракетою в приватне підприємство у Слов'янську

1 лютого, 2023 середа
14:40
війна з Росією збита ракета

Удень 1 лютого російські окупанти поцілили ракетою в приватне підприємство у Слов'янську. На місці влучання зафіксовано руйнування, але обійшлося без жертв

Про це повідомив мер міста Вадим Лях.

"Приблизно об 11:30 влучання у приватне підприємство на вулиці Добровольського, яке займалося виробництвом меблів. Постраждали цехи та автомобіль охоронця", - розповів він.

Лях зазначив, що попередньо це була ракета С300. Унаслідок прильоту жертв немає.

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Донеччина
Слов'янськ
ракетний удар
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