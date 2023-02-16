Росіяни повторно обстріляли Вовчанськ на Харківщині: загинув чоловік
Після обіду 16 лютого російські окупанти повторно обстріляли Вовчанськ Харківської області, внаслідок чого загинув цивільний
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Унаслідок повторного ворожого обстрілу Вовчанська, який стався після 14:00, 46-річний цивільний чоловік отримав поранення, несумісні з життям", - написав він.
- Російські окупанти вранці 16 лютого нанесли авіаудар по Вовчанську Харківської області, внаслідок чого постраждали 6 чоловіків віком від 30 до 65 років.
- 8 лютого в результаті артобстрілу Вовчанська загинула літня жінка, поранення отримала дівчина-підліток.
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