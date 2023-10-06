Росіяни повторно вдарили по Херсону: постраждала одна людина
Удень 6 жовтня російська окупаційна армія обстріляла Херсон. Унаслідок атаки дістав поранення чоловік, який перебував на подвір'ї власного будинку
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Укотре за день окупаційні війська бʼють по Херсону. Росіяни вкрили вогнем Дніпровський район міста. Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна", - написав він.
"Попередньо, постраждала одна людина", - додав чиновник.
Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що поранено чоловіка.
"Унаслідок чергового прильоту був поранений чоловік. Обстріл застав його на подвір'ї власного будинку. Постраждалому надана медична допомога", - написав він.
Відомо, що росіяни вели вогонь із тимчасово окупованого лівобережжя.
- Уранці окупанти вже били по центру Херсона, але тоді постраждалих не було.
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