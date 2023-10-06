Росіяни повторно вдарили по Херсону: постраждала одна людина

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Укотре за день окупаційні війська бʼють по Херсону. Росіяни вкрили вогнем Дніпровський район міста. Зокрема, поцілили поблизу багатоповерхівки. Уламками снаряда та вибуховою хвилею у будівлі з першого по третій поверх повибивало вікна", - написав він.



"Попередньо, постраждала одна людина", - додав чиновник.

Своєю чергою начальник Херсонської МВА Роман Мрочко уточнив, що поранено чоловіка.

"Унаслідок чергового прильоту був поранений чоловік. Обстріл застав його на подвір'ї власного будинку. Постраждалому надана медична допомога", - написав він.

Відомо, що росіяни вели вогонь із тимчасово окупованого лівобережжя.