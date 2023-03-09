Про це він розповів в етері Еспресо.

Юрій Ігнат дав коментар щодо відмінності ракетного обстрілу території України в ніч на 9 березня від попередніх масованих ракетних атак ворога.

"Відмінність сьогоднішньої атаки – це "кинджали", у такій кількості раніше ворог їх не запускав. У цій атаці було шість ракет такого типу.Також потрібно додати, що ворог застосував у цій атаці різні типи ракет повітряного, наземного і морського базування, які летіли з багатьох напрямків. Були використані акваторії трьох морів: Каспійського, Азовського і Чорного. Також ракети летіли й з півночі. Ще у цьому великому спектрі були "шахеди", - зауважив речник Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ігнат додав, що збиття ракет треба рахувати, виходячи з тих засобів ППО, які ми маємо. Сьогодні були збиті 34 крилаті ракети з 48 типу "Калібр", Х-101, Х-555.

"Є й інші ракети з балістичною траєкторією польоту , такі як "кинджал", Х-22 чи С-300. "Кинджал" ще має назву Х-47 і є аеробалістичною ракетою повітряного базування, тобто у верхні шари атмосфери цю ракету доставляє МіГ-31К, який звідти її запускає. "Кинджал" летить з високою швидкістю і вертикально опускається на завдану ціль. Та швидкість додає майже півтонній вибуховій частині ракети ще більших руйнувань. Треба розуміти небезпечність цієї ракети, яка може дістати до будь-якої точки України при запуску з літака МіГ-31К. Як бачимо, щодня злітає чи то з Білорусі, чи то з Росії МіГ-31К, носій "кинджалів", відповідно, тривога й оголошується по всій території нашої держави. За неофіційними даними, противник має до півсотні ракет "кинджал". Це найдефіцитніші ракети на озброєнні російської армії, які у них сьогодні є", - пояснив Юрій Ігнат.