Росіяни розгорнули ракетні війська в Брянській області, що межує з Чернігівщиною та Сумщиною, - Генштаб ЗСУ

Про це йдеться в оперативній інформації від Генерального штабу ЗСУ.

"На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової армії Західного військового округу та підрозділи повітряно-десантних військ для прикриття ділянки російсько-українського кордону у Брянській та Курській областях. У Брянській області ворог розгорнув до зенітного ракетного дивізіону ЗРК С-300В4", – йдеться в повідомленні.

Крім того, російський агресор здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Середина-Буда Сумської області.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація значних змін не зазнала.

19 червня рашисти двічі гатили по Сумщині з мінометів, пошкодили щонайменше 10 будинків і господарчі споруди.

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