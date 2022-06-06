Росіяни, створюючи фейк про документацію азовців, "попалились" на перекладі

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"ЗМІ РФ опублікували "знайдену в Маріуполі документацію полку "Азов", де зазначено, що "місцеве населення налаштоване проросійськи у 70% випадків", а "бойовикам необхідно займати вогневі позиції в населених пунктах", проте документам присвоєно дивний гриф "секретно" замість українського – "таємно", – йдеться в повідомленні ЦПД.

Крім того, в цетрі викрили дезінформацію – російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про "кілометрові черги за банкою консервованих сосисок", зазначаючи, що "саме так зараз виглядають справи з гумдопомогою у Миколаєві". Таким чином пропагандисти намагаються сформувати ілюзію про гуманітарну кризу в Україні.

Щодо маніпуляцій, то ЦПД процитував колаборанта, якого призначили "керівником Херсонщини" – Володимира Сальдо. Він заявив, що "день Росії Херсонська область відзначить разом із РФ, а свято буде сплановане так, щоб жителі відчули себе частиною великої країни".