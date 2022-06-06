Росіяни, створюючи фейк про документацію азовців, "попалились" на перекладі
Російські ЗМІ оприлюднили нібито "документацію, знайдену в Маріуполі". Однак на "документах" виявилися грифи російською мовою
Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
"ЗМІ РФ опублікували "знайдену в Маріуполі документацію полку "Азов", де зазначено, що "місцеве населення налаштоване проросійськи у 70% випадків", а "бойовикам необхідно займати вогневі позиції в населених пунктах", проте документам присвоєно дивний гриф "секретно" замість українського – "таємно", – йдеться в повідомленні ЦПД.
Крім того, в цетрі викрили дезінформацію – російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про "кілометрові черги за банкою консервованих сосисок", зазначаючи, що "саме так зараз виглядають справи з гумдопомогою у Миколаєві". Таким чином пропагандисти намагаються сформувати ілюзію про гуманітарну кризу в Україні.
Щодо маніпуляцій, то ЦПД процитував колаборанта, якого призначили "керівником Херсонщини" – Володимира Сальдо. Він заявив, що "день Росії Херсонська область відзначить разом із РФ, а свято буде сплановане так, щоб жителі відчули себе частиною великої країни".
- Росія поширювала фейки про нібито відключення Україною окупованих територій від зв'язку.
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