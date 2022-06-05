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Росія поширює фейки про нібито відключення Україною окупованих територій від зв'язку

5 червня, 2022 неділя
17:30
Технології мобільні мережі телефон андроид

Ворог робить розсилку повідомлень на мобільні номери одного з операторів, що нібито Україна відключить українців на окупованих територіях Запоріжжя від зв'язку, але це - фейк

Про це повідомило Держспецзв'язку у телеграм.

"На номери українців одним із операторів було здійснене фейкове розсилання з повідомленням, що нібито РНБО ухвалила рішення про припинення надання послуг українськими операторами в Запорізькій області", - йдеться у повідомленні.

У відомстві підкреслили: жодних таких розпоряджень не було і не могло бути, ця інформація не відповідає дійсності.

Навпаки – від самого початку повномасштабної війни Росії Україна посіла чітку позицію: в жодному разі не обмежувати можливості отримання послуг мобільного зв’язку та інтернету для наших громадян, незалежно від того, живуть вони на окупованих територіях чи ні, зазначає Держспецзв'язку.

При цьому окупанти раніше відключали зв'язок українських операторів на Херсонщині, а потім намагалися звинуватити в цьому Україну. Тепер же Росія вдалася до нової тактики - була проведена спецоперація з розсиланням від номера [email protected] брехливого повідомлення про відключення зв’язку, зазначає відомство.

У такий спосіб росіяни прагнуть збільшити панічні настрої на окупованих територіях, позбавити людей доступу до незаангажованої інформації і обірвати їхній зв'язок з рідними.

"Наголошуємо, що для нас усі регіони є частиною України, кожен мешканець тимчасово окупованих територій – такий самий наш земляк, як і всі інші", - зазначило Держспецзв'язку.

Навіть за відсутності мобільного зв’язку та інтернету, люди можуть отримувати офіційну інформацію на середніх хвилях радіо (частоти 1278, 1404, 873, 657 кГц) за допомогою старих приймачів, а також на розкодованих супутникових каналах за такими параметрами: супутник: Hotbird 13; частота: 11 219 МГц; поляризація: H (горизонтальна); символьна швидкість: 29 900; корекція помилок: FEC 3/5.

  • Нагадаємо, росіяни обстріляли Донецьк, а звинуватили ЗСУ: фейк спростували очевидці.

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мобільні оператори
війна з Росією
фейк
зв'язок
Держспецзв'язку
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