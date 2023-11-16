Росіяни створюють нові вогневі точки біля окупованої Євпаторії, - рух "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Зазначається, що агенти руху провели розвідку місцевості між окупованими Євпаторією та Сімферополем. Вони зафіксували особовий склад російської армії на території розважального комплексу "Сонечко".

Крім того, партизанам стало відомо, що вздовж траси окупанти облаштували контрольно-пропускні пункти та вогневі точки.

Фото: atesh_ua

7 листопада партизани руху "Атеш" повідомили, що росіяни через тимчасово окуповану Євпаторію перекидають військову спецтехніку для ремонту бойових авто.

"Рашисти продовжують готуватися до оборони Криму. Мабуть, вони бояться висадки морського десанту Сил оборони України і вирішили зміцнити свій гарнізон", - додали у русі.