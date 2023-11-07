Росіяни перекидають через окуповану Євпаторію військову спецтехніку для ремонту бойових авто, - рух "Атеш"

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Вказано, що агенти руху стежать за перекиданням спецтехніки ворога в Євпаторії. Зокрема, вони помітили, що через залізничну станцію "Товарна" ворог перекинув ешелон спецтехніки. Серед російської техніки була машина РЕМ-КЛ, яку використовують для ремонту, технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.

"Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку ЗС РФ. Тож дедалі частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося. Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться тільки купу металу", - наголосили у партизани.