Росіяни перекидають через окуповану Євпаторію військову спецтехніку для ремонту бойових авто, - рух "Атеш"
Партизани руху "Атеш" зафіксували, що росіяни через тимчасово окуповану Євпаторію перекидають військову спецтехніку для ремонту бойових авто
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
Вказано, що агенти руху стежать за перекиданням спецтехніки ворога в Євпаторії. Зокрема, вони помітили, що через залізничну станцію "Товарна" ворог перекинув ешелон спецтехніки. Серед російської техніки була машина РЕМ-КЛ, яку використовують для ремонту, технічного обслуговування та евакуації армійської автомобільної техніки.
"Сили оборони України систематично виводять з ладу бойову техніку ЗС РФ. Тож дедалі частіше окупанти підвозять різноманітні засоби для ремонту того, що залишилося. Але можемо сказати наперед, що евакуювати та ремонтувати доведеться тільки купу металу", - наголосили у партизани.
- 7 листопада радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що росіяни активізували рух військової техніки. Вони переміщують її з тимчасово окупованого Маріуполя в бік лінії фронту.
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