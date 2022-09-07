Росіяни тікають не через страх, а через професійну роботу ЗСУ, - офіцер руху Опору "Вільна Україна" Воля

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Я б зараз не говорив, що спостерігається тенденція масового відступу росіян з тимчасово окупованих територій. По всій лінії фронту відбуваються важкі бої, в першу чергу, артилерійські. Проте росіяни відступають зі своїх позицій не тому, що вони боягузи, а через те, що Збройні сили України дуже професійно діють у цій війні", - пояснив Воля.

Офіцер руху Опору "Вільна Україна" наголосив, що військове командування України дуже вдало обрало тактику ведення бойових дій.

"Дуже якісно відбувається робота над знищенням російських логістичних шляхів, що є передумовою успішного контрнаступу ЗСУ. Це стосується складів з боєприпасами, командних шляхів та запасів води. Оскільки є підрозділи окупантів, які кілька днів не мали води. Їхній морально-психологічний стан на дуже низькому рівні. Проте ми ще маємо дуже багато військової роботи", - додав він.

6 вересня BBC повідомило, що ЗСУ досягли успіхів під час раптового наступу на Балаклію.

У вівторок, 7 вересня, росіяни 25 разів вдарили по військових і цивільних об'єктах України авіацією та понад 7 разів - ракетами.

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