Росіяни тікають не через страх, а через професійну роботу ЗСУ, - офіцер руху Опору "Вільна Україна" Воля
Офіцер руху Опору "Вільна Україна" Нестор Воля вважає, що успішні дії ЗСУ по знищенню логістичних шляхів окупантів стали передумовою для контрнаступу української армії
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"Я б зараз не говорив, що спостерігається тенденція масового відступу росіян з тимчасово окупованих територій. По всій лінії фронту відбуваються важкі бої, в першу чергу, артилерійські. Проте росіяни відступають зі своїх позицій не тому, що вони боягузи, а через те, що Збройні сили України дуже професійно діють у цій війні", - пояснив Воля.
Офіцер руху Опору "Вільна Україна" наголосив, що військове командування України дуже вдало обрало тактику ведення бойових дій.
"Дуже якісно відбувається робота над знищенням російських логістичних шляхів, що є передумовою успішного контрнаступу ЗСУ. Це стосується складів з боєприпасами, командних шляхів та запасів води. Оскільки є підрозділи окупантів, які кілька днів не мали води. Їхній морально-психологічний стан на дуже низькому рівні. Проте ми ще маємо дуже багато військової роботи", - додав він.
- 6 вересня BBC повідомило, що ЗСУ досягли успіхів під час раптового наступу на Балаклію.
- У вівторок, 7 вересня, росіяни 25 разів вдарили по військових і цивільних об'єктах України авіацією та понад 7 разів - ракетами.
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