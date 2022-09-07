Минулої доби РФ завдала понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по Україні, - Генштаб

Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.

"Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Протягом минулої доби ворог завдав понад 7 ракетних та 25 авіаційних ударів по військових та цивільних об'єктах на території України. Для цього здійснив до 20 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Харків, Великі Проходи, Білогірка, Костромка, Сухий Ставок та Безіменне", - йдеться у повідомленні.

Загарбники й надалі зосереджують зусилля на повній окупації Донеччини та утриманні тимчасово окупованих районів інших областей, інтенсивно веде повітряну розвідку безпілотниками і намагається покращити логістичне забезпечення своїх військ.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках ворог обстрілював військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії:

на Сіверському напрямку окупанти били з мінометів у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Волфине, Запсілля, Манухівка і Стукалівка Сумської області;

на Харківському напрямку противник стріляв у районах населених пунктів Прудянка, Чорноглазівка, Миронівка, Великі Проходи, Руська та Черкаська Лозова, Руські та Черкаські Тишки;

на Слов'янському напрямку загарбники били по населених пунктах Слов'янськ, Велика Комишуваха, Долина, Краснопілля, Дмитрівка та Довгеньке;

на Краматорському напрямку росіяни обстрілював райони Тетянівки, Кривої Луки, Спірного, Веселого та Григорівки;

на Бахмутському напрямку окупанти били з мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бахмутське, Соледар, Бахмут, Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку російські військові обстріляли Авдіївку, Опитне, Водяне, Тоненьке та Первомайське;

на Новопавлівському напрямку активних наступальних дій противник не проводив, натомість бив по районах Мар'їнки, Красногорівки, Новомихайлівки, Вугледара, Солодкого, Шевченко, Золотої Ниви, Павлівки та Времівки;

на Запорізькому напрямку окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новоандріївка, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Щербаки, Білогір'я, Новопіль, Вільне Поле та Шевченко;

на Південнобузькому напрямку ворог бив зі ствольної та реактивної артилерії вздовж всієї лінії зіткнення і вів повітряну розвідку безпілотниками, здійснивши 34 вильоти.

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