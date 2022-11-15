Росіяни тікають зі Скадовського й Генічеського районів до Криму, а на Луганщині – в Кремінну, - Генштаб ЗСУ
У Херсонській області окремі підрозділи військ російської федерації залишають тимчасово захоплені населені пункти й виїжджають у напрямку Криму; особовий склад підрозділів, розташованих біля Кремінної в Луганській області, планує втечу зі своїх рубежів
Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.
Як інформує Генштаб, встановлено, що в результаті вогневого ураження, здійсненого по району Кремінної в Луганській області, у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів і відійти в місто.
За наявними даними, у Кадіївці Луганської області загарбники ходять по будинках та проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території регіону фіксуються випадки вимагання грошей за можливість уникнення мобілізації. Зокрема, у Старобільському районі представники місцевих псевдосилових структур пропонують уникнути "мобілізації" за "винагороду" у сумі до 15 тисяч доларів.
У Скадовському та Генічеському районах Херсонської області, за інформацією Генштабу, окремі підрозділи збройних сил Росії залишають населені пункти й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.
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