Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці.

Як інформує Генштаб, встановлено, що в результаті вогневого ураження, здійсненого по району Кремінної в Луганській області, у російських загарбників спостерігається втрата управління окремими підрозділами. Особовий склад цих підрозділів планує втекти зі своїх рубежів і відійти в місто.

За наявними даними, у Кадіївці Луганської області загарбники ходять по будинках та проводять примусову мобілізацію місцевого населення. В окремих районах тимчасово окупованої території регіону фіксуються випадки вимагання грошей за можливість уникнення мобілізації. Зокрема, у Старобільському районі представники місцевих псевдосилових структур пропонують уникнути "мобілізації" за "винагороду" у сумі до 15 тисяч доларів.

У Скадовському та Генічеському районах Херсонської області, за інформацією Генштабу, окремі підрозділи збройних сил Росії залишають населені пункти й виїжджають у напрямку тимчасово окупованого Криму.

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