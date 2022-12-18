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Росіяни тримають на "новорічних канікулах" людей, що хочуть виїхати з окупації до Запоріжжя

18 грудня, 2022 неділя
13:45
війна з Росією Окупанти

За минулий тиждень військові РФ випустили з тимчасово окупованих областей тільки 174 людини, росіяни посилюють фільтраційні заходи

Про це звітував міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Рашисти розпочали новий виток терору - тримають жителів, які хочуть виїхати з окупації, на вимушених "новорічних канікулах", - наголосив мер Мелітополя.

Він зазначив, що за тиждень із 12 по 18 грудня окупанти випустили до Запоріжжя тільки 174 мешканці Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Із 15 грудня військові РФ перестали випускати людей з окупації взагалі.

Іван Федоров ствердив, що "посилилась фільтрація і на альтернативних шляхах евакуації: раніше можна було виїхати з окупації через Донецьку область або Крим в сторону Грузії або Естонії та Латвії". Проте стали частішими випадки, коли на російському кордоні з європейськими країнами прикордонники РФ не випускали автівки до ЄС.

"Тож черговий приклад терору окупантів в дії: вони настільки бояться наступу ЗСУ, що тримають всіх цивільних у заручниках в якості "живого щита", - наголосив міський голова Мелітополя.

  • Нагадаємо, раніше в Центрі національного спротиву розповіли, що в листопаді російські терористи випустили з тимчасово окупованого Півдня лише 800 українців.
  • Також у ЦНС інформували, що на окупованих територіях РФ розміщує військових і техніку у школах, де навчаються діти.

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Україна
Росія
Мелітополь
Луганщина
Херсонщина
Донеччина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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