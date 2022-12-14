У листопаді росіяни випустили лише 800 українців з окупованих територій Півдня
У Центрі національного спротиву розповіли, що в листопаді російські терористи випустили з тимчасово окупованого Півдня лише 800 українців
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"З того часу, як окупанти ввели перепустки для виїзду з тимчасово окупованого Півдня кількість українців, що залишає регіон зменшилась в рази. До жовтня українці виїжджали з тимчасово окупованих територій у порядку живої черги, проходивши перевірку на блокпостах. Тоді, в середньому за добу виїжджало близько 2 тис. осіб. Проте росіяни потім вели перепустки для виїзду, які фактично є дозволами на виїзд", - пишуть у Центрі.
У жовтні росіяни випускали з окупованих територій по 800 людей на тиждень, а у листопаді це цифра за місяць.
"Практика відмови у виїзді демонструє істинну причину “турботи” росіян про мешканців регіону, де вони самі практикують "евакуацію". Окупанти спочатку створюють гуманітарну кризу. Потім ворог навмисно затягує розгляд заявок та відхиляє їх, спонукаючи до виїзду мешканців у РФ, аби потім асимілювати “біженців” та змінити демографічний склад ТОТ", - наголошують у Центрі.
- 13 грудня стало відомо, що у складі ПВК Вагнера проти України воюють щонайменше 23 тис. терористів-зеків.
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