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Головна війна з Росією Росіяни ціленаправлено підривають продовольчий потенціал України, - заступник голови Молодіжної ради при Миколаївській ОДА Равінський
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Росіяни ціленаправлено підривають продовольчий потенціал України, - заступник голови Молодіжної ради при Миколаївській ОДА Равінський

10 липня, 2022 неділя
22:17
війна з Росією Пожежа на полі у Новосеменівці, Дніпропетровщина

Заступник голови Молодіжної ради при Миколаївській ОДА Кирило Равінський розповів, що окупанти цілеспрямовано знищують зерносховища та засіяні поля України

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"За даними адміністрації в цілому було засіяно всі звільнені від російської армії території. Однак, на жаль, ми зазнаємо великих збитків зернових, оскільки палають поля не тільки на лінії зіткнення, але й глибоко в тилу. Це робиться спеціально. Адже ворог цілеспрямовано підриває наш продовольчий потенціал", - розповів Равінський.

Равінський також зауважив, що окупанти цілеспрямовано завдають ударів по сховищах зерна.

"Росіяни знищують поля зернових. Вони цілеспрямовано завдають ударів по наших зерносховищах та складах соняшникової олії. Нещодавно була велика пожежа, яку було видно поза містом. Це був спеціальний акт тероризму. Вони декілька разів завдавали ударів по складу з соняшниковою олією, яку загасити дуже важко. Тобто, росіяни взяли курс на знищення всіх складів з харчовими продуктами в Україні", - додав він.

  • На Миколаївщині 7 червня від російських обстрілів загинули дві людини, загорілися поле та підстилки у двох лісництвах.
  • Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. 9 липня рашисти завдавали удару по обласному центру, а 8 липня - внаслідок ворожих снарядів загорілися поля та ліси


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Миколаївщина
окупанти
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