Росіяни у Бахмуті перед атакою вживають психотропний препарат для стимулювання активності, - військовослужбовець 93-ї бригади Бабичев
Перед тим, як іти в бій солдати російської армії вколюють собі препарат "Сенокар", який є психотропним стимулятором. Доза такої речовини дає можливість окупантам довго не спати, притуплює біль і страх
Про це розповів військовослужбовець 93 бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев в ефірі Еспресо.
"Ворог використовує психотропний стимулятор, вони його називають "Сенокар". Це секретний препарат. Ми навіть сьогодні бачили - перед боєм вони підійшли до гаражів, щось собі вкололи і через 5-7 хвилин пішли в атаку", - сказав Бабичев.
Військовослужбовець розповів, що цей препарат дає ворогу в Бахмуті можливість довго не спати, притуплюються біль і страх.
"Тиждень тому артилерійським ударом в одного орка відірвало кисть, звідти тече кров, він хватає іншою рукою автомат, ріжок випускає, кидає автомат і пішки просто іде, нічого не роблячи зі своєю рукою. Ішов він до тих пір, поки повністю не стік кров'ю", - розповів боєць.
Андрій Бабичев також сказав, що в разі тривалого вживання препарату людина починає страждати від головного болю та галюцинацій.
- Військове керівництво ворога хоче завершити захоплення Бахмута до початку контрнаступу Збройних Сил України.
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