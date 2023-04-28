Про це розповів військовослужбовець 93 бригади "Холодний яр" Андрій Бабичев в ефірі Еспресо.

"Ворог використовує психотропний стимулятор, вони його називають "Сенокар". Це секретний препарат. Ми навіть сьогодні бачили - перед боєм вони підійшли до гаражів, щось собі вкололи і через 5-7 хвилин пішли в атаку", - сказав Бабичев.

Військовослужбовець розповів, що цей препарат дає ворогу в Бахмуті можливість довго не спати, притуплюються біль і страх.

"Тиждень тому артилерійським ударом в одного орка відірвало кисть, звідти тече кров, він хватає іншою рукою автомат, ріжок випускає, кидає автомат і пішки просто іде, нічого не роблячи зі своєю рукою. Ішов він до тих пір, поки повністю не стік кров'ю", - розповів боєць.

Андрій Бабичев також сказав, що в разі тривалого вживання препарату людина починає страждати від головного болю та галюцинацій.