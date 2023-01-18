Росіяни у Енергодарі роблять склади боєприпасів у підвалах багатоповерхівок, - мер

Про це в ефірі Еспресо заявив міський голова Енергодару Дмитро Орлов.

"Окупантів у місті дуже багато і вони розміщуються на території промислового майданчика та інших приміщень ЗАЕС. Є випадки, коли у підвалах багатоповерхівок розміщуються кілька десятків окупантів. Вони роблять там склади з боєприпасами, з провізією і мешкають там", - зазначив він.

За словами Орлова, росіяни захопили всі комунальні підприємства та заклади освіти і не пускають місцевих мешканців.

"Вони забрали ключі у освітян і не пускають туди жодних технічних працівників для того, щоб підтримувати систему, яка там є. Також багато техніки навколо Енергодару та промислового майданчика ЗАЕС", - підсумував мер.