Росіяни утримують у Чорному морі ракетоносій із чотирма "калібрами"
Станом на 10 серпня на бойовому чергуванні в Чорному морі перебувають п'ять ворожих кораблів, серед них один носій крилатих ракет типу "Калібр"
Про це повідомила пресслужба ВМС.
Ракетоносій споряджено чотирма "калібрами".
В Азовському морі на бойовому чергуванні перебуває один ворожий корабель, а в Середземному морі - 8 ворожих кораблів, з них 2 носії крилатих ракет типу "Калібр". Залп складає до 24 ракет.
Фото: пресслужба ВМС
Крилату ракету "Калібр" уперше представили широкому загалу на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 1993 році. Розробкою зброї займалось конструкторське бюро "Новатор". Однак ракета не є новаторською, бо над нею почали працювати ще за часів СРСР. Фактично її скопіювали з американської крилатої ракети Tomahawk. Крилата ракета "Калібр" має швидкість руху 180 — 240 м/с, летить на малих висотах і фактично може лавірувати з урахуванням рельєфу місцевості. Дальність польоту по морських цілях досягає 375 км, а по наземних – 2,5 тис. км.
- Днем раніше в Чорному морі також чергував один ракетоносій, а 8 серпня він перебував у пункті базування.
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