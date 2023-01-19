Росіяни утримують в Енергодарі близько 10-15 тис. місцевих, - Центр нацспротиву

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Окупанти тримають мешканців Енергодара в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що росіяни нікого не випускають. За інформацією місцевої влади, у місті наразі заблоковано близько 10-15 тис. мирних мешканців з 53 тис., які проживали в окупації.

Окупанти усвідомлюють, що ЗСУ розпочнуть активні дії з деокупації міста, якщо там зменшиться кількість цивільних. Саме тому вони, прикриваючись людьми, розміщують військову техніку серед житлових будинків.

Мер тимчасово захопленого Енергодара Дмитро Орлов заявив, що комунальна сфера міста перебуває на межі, система опалення практично знищена.