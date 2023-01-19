Росіяни утримують в Енергодарі близько 10-15 тис. місцевих, - Центр нацспротиву
Близько 10-15 тис. мешканців Енергодара не мають змоги покинути місто, оскільки російські війська заблокували виїзди
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Окупанти тримають мешканців Енергодара в місті заради того, аби використовувати їх, як живий щит", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що росіяни нікого не випускають. За інформацією місцевої влади, у місті наразі заблоковано близько 10-15 тис. мирних мешканців з 53 тис., які проживали в окупації.
Окупанти усвідомлюють, що ЗСУ розпочнуть активні дії з деокупації міста, якщо там зменшиться кількість цивільних. Саме тому вони, прикриваючись людьми, розміщують військову техніку серед житлових будинків.
- Мер тимчасово захопленого Енергодара Дмитро Орлов заявив, що комунальна сфера міста перебуває на межі, система опалення практично знищена.
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