Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Київ для росіян - знакове місто, тому вони будуть намагатися як мінімум його підпалити, аби показати своєму внутрішньому споживачу хоч якусь для них "позитивну перемогу". Противнику не вдався удар, який планувався у РФ ракетою "Кинджал" по Верховній Раді, бо 4 травня о 2:30 наша ППО збила цю ракету над Київщиною. А за добу, 3 травня, теж о 2:30 було інсценування удару по куполу Кремля. Люди, які інсценували удар по кремлівському куполу, брали участь й у спробі вдарити "Кинджалом"саме по Верховній Раді. Це у них не вийшло, тому у РФ намагаються перекрити якимись механізмами негатив після "атаки" на Кремль", - пояснив військовий експерт.

Роман Світан додав, що саме тому всі "шахеди" і йдуть на Київ, бо противник не виконав свою задачу.

"Наступна ворожа атака скоріш за все буде цієї ночі. Ворог спробує широкомасштабною атакою крилатих ракет дістати все-таки Київ. У противника готові Ту-95, Ту-165, залишилися близько 50 ракет Х-101 та Х-555, також росіяни можуть додати ракети іншого рівня для створення масованої атаки. Сьогодні вночі треба бути гранично обережним Києву та й всій Україні, бо ракети з дальністю понад 2000 км можуть дістати будь-якого місця", - попередив Світан.