Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що близько 15:00 російські окупанти обстріляли селище з артилерії. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти. Унаслідок цього загинули брат і сестра -10-річний хлопчик та 16-річна дівчина.

Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка.

"Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", - додав ОВА.