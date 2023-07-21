Росіяни вбили двох дітей і поранили літню жінку, обстрілявши селище на Донеччині
Російські терористи у п'ятницю, 21 липня, вдарили з артилерії по селищу Дружба Донецької області. Унаслідок атаки загинули дві дитини, також поранення отримала літня жінка
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що близько 15:00 російські окупанти обстріляли селище з артилерії. Один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти. Унаслідок цього загинули брат і сестра -10-річний хлопчик та 16-річна дівчина.
Крім того, у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка.
"Вкотре закликаю батьків неповнолітніх дітей: вивозьте дітей із небезпечної зони! Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", - додав ОВА.
- Протягом минулої доби росіяни здійснили 19 обстрілів по Донеччині, застосувавши БПЛА "Шахед", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерію, танки, міномети.
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