Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів області, зокрема, вдарив з артилерії та мінометів по Новгород-Сіверському району. Там зруйновано один із мостів у прикордонні та пошкоджено вежу стільникового звʼязку. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали населені пункти Хотинської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Есманської громад. Попередньо - без наслідків. Також вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння.



З території РФ здійснили мінометні обстріли та обстріли з артилерії Краснопільську громаду. Крім того, був авіаудар, внаслідок якого пошкоджено приміщення агрофірми. З артилерії ворог гатив і по Великописарівській громаді, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах області. Артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Внаслідок ворожого удару по сільськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники - 29, 30, 33 та 43 років. Ще двох поранених направлено до лікувального закладу.

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв село Новоосинове Куп'янського району, внаслідок чого отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Також пошкоджено приватний житловий будинок.



Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Чернещина Ізюмського району пошкоджено 3 будинки, гараж та господарчі споруди, сталися пожежі. Близько 23:10 Вовчанськ Чугуївського району було обстріляне з мінометів. У селі Покаляне Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок.



Біля 12:40 ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ, пошкодив приватні будинки. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Уди, Одноробівка Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі.



Внаслідок ворожого обстрілу з танка смт Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Також у результаті артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років, пошкоджено багатоквартирний будинок. У селі Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані.

Луганщина: за добу противник здійснив 99 обстрілів області. Від 1 серпня буде значно обмежений в’їзд до Рубіжного. Без місцевої реєстрації не пускатимуть нікого, навіть перевізників.

Донеччина: рашисти здійснили 19 обстрілів, застосувавши БПЛА "Шахед", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерію, танки, міномети.

Обстріляли 11 населених пунктів, внаслідок чого пошкоджено 27 житлових будинків, 3 цивільних автомобілі, газопровід, ЛЕП, господарська споруда. За добу загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог здійснив артилерійські обстріли вздовж узбережжя міста Очаків Постраждалих немає.

Також противник знову завдавав артилерійських ударів по місту Очаків, внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.



Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів тому самому місту. Постраждалих немає. Також вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада; пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

Одещина: на світанку росіяни випустили ракети типу "калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.

На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю. Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 45 обстрілів, з них 5 по Херсону. Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області. У селі Дніпровське Білозерської громади через обстріл значних руйнувань зазнала школа та будинки місцевих жителів. Атакували росіяни з артилерії й будинок культури у Золотій Балці Новоолександрівської громади. У будівлі пошкоджено дах. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.