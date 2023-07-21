Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Російська армія за добу обстріляла 9 регіонів України: 7 людей загинули, 10 поранено

Російська армія за добу обстріляла 9 регіонів України: 7 людей загинули, 10 поранено

21 липня, 2023 п'ятниця
10:22
Війна з Росією на фото: наслідки російського обстрілу Харківщини

За добу четверга, 20 липня, російські військові завдали ударів по дев'яти регіонах України. Внаслідок обстрілів щонайменше 7 людей загинули, ще 10 - отримали поранення

Інформацію про наслідки обстрілів оприлюднили в обласних військових адміністраціях.

Чернігівщина: за добу ворог здійснив 7 обстрілів області, зокрема, вдарив з артилерії та мінометів по Новгород-Сіверському району. Там зруйновано один із мостів у прикордонні та пошкоджено вежу стільникового звʼязку. Минулося без жертв.

Сумщина: вночі та вранці ворожих обстрілів зазнали населені пункти Хотинської, Білопільської, Краснопільської, Юнаківської, Есманської громад. Попередньо - без наслідків. Також вчора протягом дня росіяни здійснили 32 обстріли прикордоння. 

З території РФ здійснили мінометні обстріли та обстріли з артилерії Краснопільську громаду. Крім того, був авіаудар, внаслідок якого пошкоджено приміщення агрофірми. З артилерії ворог гатив і по Великописарівській громаді, внаслідок чого пошкоджено лінію електропередач.

Запорізька область: за минулу добу ворог здійснив 80 ударів по 20 населених пунктах області. Артилерійських обстрілів зазнали Гуляйполе, Левадне, Білогір'я, Чарівне, Гуляйпільське, Малинівка, Червоне, Щербаки, Степногірськ, П'ятихатки та інші прифронтові села. Крім цього зафіксовано 10 ударів з РСЗВ по Новодарівці, 6 авіаційних ударів по П'ятихатках, Оріхову та Малій Токмачці, а також атака БПЛА по Лобковому.

Внаслідок ворожого удару по сільськогосподарському підприємству Пологівського району загинули чотири працівники - 29, 30, 33 та 43 років. Ще двох поранених направлено до лікувального закладу. 

Харківщина: минулої ночі ворог обстріляв село Новоосинове Куп'янського району, внаслідок чого отримала легкі поранення 56-річна жінка, госпіталізації не потребувала. Також пошкоджено приватний житловий будинок.

Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Чернещина Ізюмського району пошкоджено 3 будинки, гараж та господарчі споруди, сталися пожежі. Близько 23:10 Вовчанськ Чугуївського району було обстріляне з мінометів. У селі Покаляне Чугуївського району внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний житловий будинок.

Біля 12:40 ворог з артилерії обстріляв Куп'янськ, пошкодив приватні будинки. На Слобожанському напрямку противник здійснив мінометні та артилерійські населених пунктів Уди, Одноробівка Богодухівського району, Козача Лопань Харківського району, Стариця, Вовчанськ і Бударки Чугуївського району. На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних ворожих обстрілів зазнали Дворічна, Западне, Фиголівка, Кам’янка, Красне Перше, Куп’янськ, Кучерівка, Моначинівка та Тополі.

Внаслідок ворожого обстрілу з танка смт Козача Лопань Харківського району загинув чоловік 60 років. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Також у результаті артилерійського обстрілу села Петрівка Богодухівського району поранення зазнали двоє цивільних чоловіків 69 та 52 років, пошкоджено багатоквартирний будинок. У селі Верхній Байрак Ізюмського району на власному подвір'ї на невідомому вибуховому предметі підірвався цивільний чоловік 48 років. Госпіталізований в легкому стані.

Луганщина: за добу противник здійснив 99  обстрілів області. Від 1 серпня буде значно обмежений в’їзд до Рубіжного. Без місцевої реєстрації не пускатимуть нікого, навіть перевізників.

Донеччина: рашисти здійснили 19 обстрілів, застосувавши БПЛА "Шахед", РСЗВ "Град", "Ураган", артилерію, танки, міномети.
Обстріляли 11 населених пунктів, внаслідок чого пошкоджено 27 житлових будинків, 3 цивільних автомобілі, газопровід, ЛЕП, господарська споруда. За добу загинули 2 людини, ще 2 отримали поранення.

Миколаївщина: сьогодні зранку ворог здійснив артилерійські обстріли вздовж узбережжя міста Очаків Постраждалих немає.
Також противник знову завдавав артилерійських ударів по місту Очаків, внаслідок чого виникла пожежа будівлі соціальної інфраструктури міста. Займання було оперативно ліквідовано. Минулося без постраждалих.

Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів тому самому місту. Постраждалих немає. Також вчора ворожих артилерійських обстрілів зазнала Куцурубська громада; пошкоджено житлові будинки. Без постраждалих.

Одещина: на світанку росіяни випустили ракети типу "калібр" з ракетоносія, який вночі вивели на чергування у Чорне море.
На жаль, є влучання в термінали з зерном одного з агропідприємств Одеської області. Ворог знищив 100 тонн гороху та 20 тонн ячменю.  Внаслідок вибуху постраждали дві людини. Вони отримали різані рани склом. Їм надана вся необхідна медична допомога.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 45 обстрілів, з них 5 по Херсону. Рашисти поцілили у райони 17 населених пунктів області. У селі Дніпровське Білозерської громади через обстріл значних руйнувань зазнала школа та будинки місцевих жителів. Атакували росіяни з артилерії й будинок культури у Золотій Балці Новоолександрівської громади. У будівлі пошкоджено дах. Жертв та поранених серед цивільного населення немає.

  • Уночі 20 липня Росія атакувала низку областей півдня та сходу України: в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих; у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 19 поранених.
Україна
російська армія
Луганщина
Одещина
Сумщина
Херсон
Миколаївщина
Херсонщина
Чернігівщина
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Харківщина
ракетний удар
Читайте також:
Вогонь, пожежа
20 липня, 2023 четвер
Росіянам тут не раді: підлітки притягнули снаряд в Український дім у Маріуполі й підпалили його, - радник мера
Станіслав Черчесов
19 липня, 2023 середа
"Ференцварош" погнав російського тренера після ганебної поразки в ЛЧ
путін пригожин
20 липня, 2023 четвер
Шеф MI-6 заявив, що Путін уклав угоду з Пригожиним, "аби врятувати свою шкуру"
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.64
    Купівля 36.64
    Продаж 37.33
  • EUR
    Купівля 40.8
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 липня
11:54
Нова Зеландія
Нова Зеландія ввела санкції проти 17 компаній та 6 громадян РФ і Білорусі
11:41
мобільні укриття
У Київраді розповіли, що заважає встановити мобільні укриття в столиці
11:36
Києво-Печерська лавра
Чотирьох людей, затриманих у квітні під час сутичок біля Лаври, судитимуть за хуліганство
11:29
газ
"Закачали газу більше, ніж передбачалося": у Нафтогазі розповіли про підготовку до зими
11:28
Масштабна тривога в Україні: ворог атакував Чернігівщину ракетами, на Одещині пролунали вибухи
11:21
Ракетоносій "калібрів"
Російські ВМС заявили, що провели військові навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі після виходу із "зернової угоди"
11:21
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можемо стримувати піхоту й легку техніку противника: Згурець пояснив, у чому перевага касетних боєприпасів
11:19
Вадим Пристайко
Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка
11:11
електроенергія
В Україні знизилося споживання електроенергії: названо причину
11:09
Міністерство оборони
ЗСУ з грудня 2022-го не отримали жодної міни за контрактом Міноборони на майже 1,4 млрд грн, - УП
11:07
Пісня про надію і з відсилкою на "Зорі запалали": "Без Обмежень" випустив новий сингл "Дим"
11:02
Оновлено
прикордонник
Військові зафіксували проникнення російських ДРГ на прикордоння Чернігівщини та Сумщини
11:00
Інтерв’ю
Андрій Юсов
Представник ГУР Юсов: про іранські балістичні ракети, філософію українського опору та путінські "консерви". Друга частина
10:44
ЧВК Вагнер
За кілька місяців на війні в Україні загинули до 20 тисяч вагнерівців, - розвідка Британії
10:39
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили, чому ППО не можна поставити подалі від населених пунктів
10:35
Китай та росія
Китай може надавати військове обладнання Росії для війні проти України, - радник Макрона
10:29
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціни на долар та євро 21 липня
10:25
Огляд
світ, міжнародний огляд
Російська еліта починає сумніватися в адекватності Путіна та просування ЗСУ завдяки касетним бомбам. Акценти світових ЗМІ 21 липня
10:17
Ексклюзив
ЗСУ війна фронт
На Донеччині тривають бої за Старомайорське, ЗСУ намагаються просуватися у бік Волновахи, - військовослужбовець Войтко
10:16
СБУ затримала мешканця Миколаївщини, який під час окупації інсценував розстріли односельців
10:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Лідери БРІКС обрали свої інтереси, знехтувавши Росією
09:59
зброя
Поліція Фінляндії запідозрила ультраправих у терористичній змові: нібито надрукували 3D-зброю для "расової війни"
09:36
ЗСУ, контрнаступ
ЗСУ мали успіх та закріплюються на напрямках Новодарівка - Приютне, Новоданилівка - Вербове й Роботине
09:34
Ексклюзив
руйнування, Сумщина
Ворожі ДРГ заходять на 4–5 км і влаштовують засідки, зараз тут фронт малої інтенсивності, - політолог Бобиренко про ситуацію на Сумщині
09:30
Ексклюзив
Андрій Юсов
Контрнаступ України триває на полі бою, в дипломатії, економіці та інформаційній сфері - представник ГУР Юсов
09:11
Оновлено
на фото: пожежа
РФ вчетверте за тиждень атакувала Одещину: двоє поранених, знищено 120 тонн агропродукції
08:57
На фото людина, що працює за комп'ютером
Північнокорейські хакери атакували американську ІТ-компанію, аби вкрасти криптовалюту
08:47
Ексклюзив
російські військові окупанти
Армія РФ депортує населення із підтопленого лівобережжя Херсонщини в тимчасово окупований Крим, - волонтер Головня
08:39
Угорщина - ЄС
В Угорщині заявили, що виступатимуть проти створення фонду для підтримки українських військових на €20 млрд
08:36
Вільям Бернс
Росія страждає від значних структурних недоліків, які приховуються за обороною, - голова ЦРУ Бернс
08:30
Оновлено
на фото: ЗСУ
Сили оборони ліквідували 680 росіян, 15 бойових бронемашин та 5 крилатих ракет за добу
08:18
Ллойд Остін
Остін наказав відправити сили морської піхоти та додаткові військові кораблі до вод Близького Сходу
08:13
біженець з Іраку Салван Моміка
У Швеції знову намагалися публічно спалити Коран, - DW
08:07
OPINION
Михайло Гончар
Росія може втратити "сирійський експрес" у Чорному морі
07:57
окупант ЗАЕС
На ЗАЕС завезли працівників із 6 російських атомних станцій
07:46
Ексклюзив
Луганщина, Сєверодонецьк, Лисичанськ
Будь-яка послуга в окупації - це російська паспортизація, - керівник Сєверодонецької МВЦА про ситуацію в місті
07:30
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Попри постійне виробництво, у РФ не здатні компенсувати витрачений ракетний потенціал, - представник ГУР Юсов
07:24
OPINION
Микола Княжицький
Як сказав один мій колега: "Ткаченко хотів бути хорошим усім: і офісу, і "плюсам" і демократам і автократам"
07:23
Китайська ракета-носій
Китай запустив у космос 4 нових супутники метеорологічного угруповання
07:10
Молдова
Називала українців "фашистами": жительку Молдови оштрафували майже на $1500 за відео у TikTok
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV