Потрапив під обстріл з танків, коли їхав до аптеки по ліки: у Козачій Лопані загинув 61-річний чоловік
Російська окупаційна армія вранці 20 липня вдарила з танків по селищу Козача Лопань Харківської області: загинув 61-річний чоловік, який потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки по ліки
Про це інформує Офіс генпрокурора.
За даними слідства, росіяни завдали близько 20 ударів з танків по селищу Козача Лопань.
"Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер", - йдеться у повідомленні.
Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури.
- Унаслідок російської атаки 20 липня на низку областей півдня в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих, а у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених.
- Вранці 20 липня росіяни завдали удару по Вовчанську на Харківщині. Через ворожу атаку загинув 40-річний цивільний чоловік.
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