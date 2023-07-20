Про це інформує Офіс генпрокурора.

За даними слідства, росіяни завдали близько 20 ударів з танків по селищу Козача Лопань.

"Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер", - йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджень зазнали житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури.