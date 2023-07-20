Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

З самого ранку російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Через ворожу атаку загинув 40-річний цивільний чоловік.

Зазначається, що наразі на місце виїхали екстрені служби.

Крім цього, протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Вовчанську через атаки росіян пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

По Куп'янську противник бив з самохідного міномета "Тюльпан", пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків.