Росіяни вранці вдарили по Вовчанську на Харківщині: загинув чоловік
Російські терористи вранці 20 липня вкотре обстріляли Вовчанськ Чугуївського району Харківської області. Унаслідок атаки загинув цивільний чоловік
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
З самого ранку російські окупанти вкотре обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Через ворожу атаку загинув 40-річний цивільний чоловік.
Зазначається, що наразі на місце виїхали екстрені служби.
Крім цього, протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
У Вовчанську через атаки росіян пошкоджено щонайменше 4 приватні житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.
По Куп'янську противник бив з самохідного міномета "Тюльпан", пошкоджено щонайменше 11 приватних житлових будинків.
- Нагадаємо, унаслідок російської атаки 20 липня на низку областей півдня в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих, а у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених.
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