Росіяни вдарили по Петрівці на Харківщині: поранено двох чоловіків
Російські війська у четвер, 20 липня, обстріляли село Петрівка Харківської області, унаслідок чого поранення отримали двоє чоловіків
Про це інформує Харківська ОВА.
"Сьогодні о 15:10 рашисти з артилерії обстріляли село Петрівка Богодухівського району. В результаті ворожого удару отримали поранення двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження", - йдеться у повідомленні.
Крім того, було пошкоджено двоповерхівку та адміністративну будівлю. Унаслідок обстрілу станом на 18:05 у Петрівці відсутнє електропостачання.
- Унаслідок російської атаки 20 липня на низку областей півдня в Одесі зруйновано адмінбудівлю, 4 постраждалих, а у Миколаєві сталася пожежа у житловому будинку, є загиблі та щонайменше 18 поранених.
- 20 липня росіяни завдали удару по Вовчанську на Харківщині. Через ворожу атаку загинув 40-річний цивільний чоловік.
- Також у Харківській області окупанти з танків обстріляли селище Козача Лопань. Загинув 61-річний чоловік, який потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки по ліки.
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