Про це інформує Харківська ОВА.

"Сьогодні о 15:10 рашисти з артилерії обстріляли село Петрівка Богодухівського району. В результаті ворожого удару отримали поранення двоє чоловіків 1954 та 1970 років народження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було пошкоджено двоповерхівку та адміністративну будівлю. Унаслідок обстрілу станом на 18:05 у Петрівці відсутнє електропостачання.