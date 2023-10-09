Росіяни вдарили по бібліотеці у Херсоні: є постраждалий
Уранці понеділка, 9 жовтня, російські окупанти завдали удару по місту Херсон і влучили у будівлю бібліотеки. Унаслідок атаки поранення отримав містянин
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що обстріл міста стався близько 10:30.
Унаслідок влучання по будівлі однієї з бібліотек, легкі поранення отримав 55-річний чоловік.
Зараз йому надають медичну допомогу.
- Також напередодні вночі російська армія обстріляла Антонівку Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель.
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