Росіяни атакували Антонівку на Херсонщині: загинув чоловік
У неділю, 8 жовтня, російська терористична армія обстріляла Антонівку Херсонської області. Унаслідок ворожої атаки загинув місцевий житель
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сьогоднішні російські обстріли забрали життя людини. В Антонівці загинув 50-річний чоловік. Деталі його загибелі встановлюються".
Прокудін висловив співчуття рідним загиблого.
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