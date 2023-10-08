Росіяни вдарили по Херсонщині - поранено дитину

Про це пише голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Через черговий російський обстріл постраждала дитина. Окупанти вдарили по селищу Кіндийка. Поранення дістала 11-річна дівчинка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше через обстріл селища постраждали три літніх жінки, вогонь прийшовся по території поблизу церкви. Прокудін повідомив, що загалом від початку доби на Херсонщині поранення різного ступеня отримали 16 людей, серед яких - 9-місячна дитина.