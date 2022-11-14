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Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині: поранено трьох людей

14 листопада, 2022 понедiлок
16:13
війна з Росією Сумщина обстріли 14 листопада

Зранку 14 листопада росіяни обстріляли із самохідної артилерійської установки один з об'єктів критичної інфраструктури в Сумській області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги", – написав він.

Живицький повідомив, що були прямі влучання в дах, унаслідок чого у споруді потрощено всі вікна. На місці працюють піротехніки, оскільки на місці удару залишилися нерозірвані снаряди.

Ніч напередодні на Сумщині минула без обстрілів.

  • Натомість уночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне із сіл Запорізького району, внаслідок чого було пошкоджено лінію електромереж

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