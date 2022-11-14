Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Сумщині: поранено трьох людей

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Було 19 вибухів по території підприємства. Там якраз працювали робітники. Троє нині в лікарні з осколковими пораненнями. В одного з постраждалих сильно посічені ноги", – написав він.

Живицький повідомив, що були прямі влучання в дах, унаслідок чого у споруді потрощено всі вікна. На місці працюють піротехніки, оскільки на місці удару залишилися нерозірвані снаряди.

Ніч напередодні на Сумщині минула без обстрілів.

Натомість уночі на 14 листопада ворожі війська вдарили ракетою в одне із сіл Запорізького району, внаслідок чого було пошкоджено лінію електромереж

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