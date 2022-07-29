Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

За його словами, через успіхи ЗСУ окупанти змінили тактику. Так, 28 липня вони обстріляли спальний район Миколаєва й пошкодили багато будинків. Уранці 29 липня вони вдарили по іншому району.

"Поряд із зупинкою громадського транспорту 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють", - зазначив Віталій Кім.

Очільник ОВА зауважив, що станом на 10:38 відомо про 7 поранених і 5 загиблих.

Він закликав людей бути обережними та стежити за повітряною тривогою.

Раніше мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі написав, що росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами.

"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", - наголосив він.

Мер нагадав, що в місті триває повітряна тривога, і попросив миколаївців залишатися в укриттях. Її оголосили о 9:53.

Увечері 28 липня в Миколаєві прогриміло кілька вибухів. Окупанти обстріляли житлові будинки та поранили жінку.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb