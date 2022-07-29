Росіяни вдарили по Миколаєву касетними снарядами: 5 людей загинули, 7 постраждали
Росіяни близько 9:57 29 липня обстріляли Миколаїв касетними боєприпасами, унаслідок чого загинуло 5 людей, іще 7 дістали поранення
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.
За його словами, через успіхи ЗСУ окупанти змінили тактику. Так, 28 липня вони обстріляли спальний район Миколаєва й пошкодили багато будинків. Уранці 29 липня вони вдарили по іншому району.
"Поряд із зупинкою громадського транспорту 12 людей лежить на землі. Швидкі поїхали, працюють", - зазначив Віталій Кім.
Очільник ОВА зауважив, що станом на 10:38 відомо про 7 поранених і 5 загиблих.
Він закликав людей бути обережними та стежити за повітряною тривогою.
Раніше мер міста Олександр Сєнкевич у телеграмі написав, що росіяни обстріляли Миколаїв касетними снарядами.
"Прильоти касетних снарядів в одному з районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі", - наголосив він.
Мер нагадав, що в місті триває повітряна тривога, і попросив миколаївців залишатися в укриттях. Її оголосили о 9:53.
- Увечері 28 липня в Миколаєві прогриміло кілька вибухів. Окупанти обстріляли житлові будинки та поранили жінку.
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