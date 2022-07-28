У Миколаєві пролунало кілька вибухів, - мер

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У місті пролунало кілька вибухів!"- написав він.

Вибухи пролунали фактично відразу після оголошення повітряної тривоги. Про повітряну тривогу повідомили о 19:51. Про вибухи мер написав о 19:52.

Раніше 28 липня у Миколаєві окупанти ракетними ударами зруйнували школу, пошкодили будівлю університету та два житлові будинки. Внаслідок обстрілу поранено людину.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb