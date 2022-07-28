У Миколаєві пролунало кілька вибухів, - мер
Ввечері 28 липня у Миколаєві прогриміли кілька вибухів
Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
"У місті пролунало кілька вибухів!"- написав він.
Вибухи пролунали фактично відразу після оголошення повітряної тривоги. Про повітряну тривогу повідомили о 19:51. Про вибухи мер написав о 19:52.
- Раніше 28 липня у Миколаєві окупанти ракетними ударами зруйнували школу, пошкодили будівлю університету та два житлові будинки. Внаслідок обстрілу поранено людину.
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