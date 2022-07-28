Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, сьогодні, 28 липня, російські окупанти обстріляли ракетами освітні заклади та житлові будинки Миколаєва.

"Ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю. Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", - пише Сєнкевич.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомляє, що по школі росіяни випустили три ракети.

"По Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі", - інформує Кім у телеграмі.

Також зазначається, що на цей час відомо про дві пошкоджені багатоповерхівки. Через потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди.

На Миколаївщині 26-27 липня окупанти обстріляли будинки, автівки, електромережі й підпалили поля із зерном і суху траву.

В області ЗСУ збили російський дрон-камікадзе "Ланцет".

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