Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім у телеграмі.

"Зранку, 27 липня, близько 06:20, Миколаїв знову було обстріляно. За попередньою інформацією потрапляння були у промислову зону та ремонтне підприємство. Також пошкоджено будівлю та приватний автотранспорт. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється", - зазначив він.

О 10:25 26 липня в Шевченковому Шевченківської громади росіяни спричинили загорання господарської будівлі та частково зруйнували будинок. Люди не постраждали.

Від обстрілів Котляревого Шевченківської громади 26 липня горіли поля ячменю та пшениці. Постраждалих немає.

У Старій Богданівці Радсадівської громади 26 липня загорілася суха трава через російські обстріли. Люди не постраждали

У Лиманах Галицинівської громади 26 липня від ворожого вогню сталася пожежа на пшеничному полі.

"Вночі, 27 липня, орієнтовно о 02:50 обстрілів зазнало селище Весняне Веснянської громади. Внаслідок чого виникла пожежа господарчої будівлі. Також пошкоджено біля восьми приватних житлових будинків та дві легкові автівки", - зауважив Віталій Кім.

Близько 16:00 26 липня в Широкому Широківської громади окупанти зруйнували мережі електроопор і обстріляли домогосподарство. Серед людей ніхто не постраждав.

Орієнтовно о 2:00 27 липня росіяни гатили поза межами Широкого. Людей не зачепило.

Крім того, загарбники продовжують обстрілювати території та прилеглі міста й села Березнегуватської громади по лінії фронту.

"Так, 26 липня у смт Березнегувате внаслідок потрапляння боєприпасів та їх уламків виникло загоряння сухої трави. Також протягом минулої доби під вогнем опинилися с. Лепетиха та с. Кавказ Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих відсутня. Пошкоджені житлові будинки", - додав очільник ОВА.

У Вознесенському та Первомайському районах день і ніч минули відносно спокійно.

26 липня на Миколаївщині українська ППО знищила дві ракети Х-31.

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