Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні складна, динамічна у розвитку, але контролюється силами оборони півдня України. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське - Білогірка. Успіху не мав", - йдеться у звіті.

Під час ракетної атаки пара ворожих Су-34 завдала удару ракетами типу Х-31 в напрямок Баштанки, Миколаївської області. Обидві ракети були знищені силами ППО.

Надвечір, 26 липня, важкою артилерією 152-го калібру було обстріляно Велику Костромку. Без втрат.

26 липня у небі над Херсонською областю російські гелікоптери збили власний ударний вертоліт Ка-52.

Українські сили оборони повністю звільнили від окупантів села Андріївка та Лозове у Херсонській області.

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