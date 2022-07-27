На Миколаївщині українська ППО знищила дві ракети Х-31
Українська ППО знищила дві ракети типу Х-31, які були направлені в напрямок Баштанки, Миколаївської області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні складна, динамічна у розвитку, але контролюється силами оборони півдня України. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони. Протягом дня ворог здійснив спробу відновити втрачене положення шляхом проведення контратаки в напрямку Брускінське - Білогірка. Успіху не мав", - йдеться у звіті.
Під час ракетної атаки пара ворожих Су-34 завдала удару ракетами типу Х-31 в напрямок Баштанки, Миколаївської області. Обидві ракети були знищені силами ППО.
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