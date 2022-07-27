ЗСУ остаточно звільнили та зачистили від окупантів 2 населених пункти Херсонщини
Українські сили оборони повністю звільнили від окупантів села Андріївка та Лозове у Херсонській області
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Нашою авіацією завдано 4 удари по ворогу із застосуванням літаків штурмової авіації, бомбардувальників та гелікоптерів. Уражено 4 опорних пункти ворога в районі Андріївки, Білогірки і Благодатного. Таким чином, Андріївку звільнено і остаточно зачищено від російських окупаційних військ. Як і Лозове, де наші війська кількома днями раніше надійно закріпили свої позиції!", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби, 26 липня, українські ракетно-артилерійські підрозділи виконали 300 вогневих завдань по "транспортних артеріях" тимчасово окупованої Херсонщини.
Росія втратила за добу 89 військових, танк Т-62, самохідну гаубицю "Мста-С" та "Мста-Б", мінометний комплекс "Сані", 2 одиниці броньованої та 6 – автомобільної техніки.
У Білогірці було знищено склад ворожих боєприпасів.
- 26 липня у небі над Херсонською областю російські гелікоптери збили власний ударний вертоліт Ка-52.
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