Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У Генеральному штабі також пожартували і назвали "дружній" вогонь новим "жестом доброї волі" від окупантів.

"Минулої доби три російських Ка-52 на Херсонщині мали намір атакувати наші підрозділи, але... завдали удару по своїх. Повертаючись, вертольоти окупантів потрапили під "дружній" вогонь переляканих розрахунків протиповітряної оборони російських військ. Російська ППО ніколи не відрізнялась точністю, тому загарбники збили всього один свій ударний Ка-52 з трьох. А жаль...", - йдеться у повідомленні.

19 липня російські ЗМІ повідомляли, що їхня ППО стріляла по ракетах HIMARS, а збила флагмана своєї ж авіації.

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