ППО РФ стріляла по ракетах HIMARS, а збила флагмана своєї ж авіації, - російські ЗМІ
Імовірно, втрачений напередодні в районі Алчевська Су-34 М був знищений в результаті "дружнього" вогню власної системи ППО
Про це повідомляє ряд російських медіа.
"У момент знищення винищувача-бомбардувальника, по Алчевську вели вогонь українські РСЗВ HIMARS і Су-34 опинився не в тому місці не в той час в зоні роботи ЗРК РФ по ракетах HIMARS", - йдеться у повідомленні "Воєнного осведомителя".
The Insider зазначає, що екіпаж успішно катапультувався та був евакуйований.
Втрату російського винищувача зафіксував Oryx — один із найавторитетніших OSINT-ресурсів, які збирають дані про втрати військової техніки під час війни в Україні.
"Російська ППО помилково збила власний Су-34 поблизу Алчевська Луганської області", - йдеться у повідомленні експертів.
The Insider вважає, що на відео з фрагментами розбитого літака рідкісний Су-34М (М означає "модернізований" - мова йде про зразок з оновленою електронною системою, комплексами високоточного озброєння та набором із кількох підвісних контейнерів з розвідувальною апаратурою) з бортовим номером RF-95890 зі складу 277-го бомбардувального авіаційного полка 303-ї змішаної авіаційної дивізії 11-ї армії ВПС і ПВО Східного військового округу.
- Експерт Віталій Трубніков теж вважає, що це літак Су-34, якого пропагандисти РФ порівнюють із американськими винищувачами-бомбардувальниками п’ятого покоління F-35.
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